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ايميا باور الإماراتية بصدد بناء محطة لطاقة الرياح في إثيوبيا

4
DECEMBER
2023
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وقعت وزارة المالية الإثيوبية، الأحد، اتفاقا مع شركة ايميا باور الإماراتية لبناء محطة لطاقة الرياح قدرتها 300 ميغاواط بتكلفة 600 مليون دولار.
 
ويشير البنك الدولي إلى أن إثيوبيا الواقعة في القرن الإفريقي تتجه إلى مجال الطاقة المتجددة لتعزيز تغطية شبكة الكهرباء لديها والتي شملت 50 بالمئة فقط من السكان في عام 2020، وهو ما يجعل نحو 60 مليون نسمة بدون كهرباء.
 
وقالت الوزارة في بيان إن مزرعة الرياح ستقام على مساحة 18 ألف فدان، وستوفر 2000 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتشغيل.
 
وتركز ايميا باور ومقرها دبي على مشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى.
 
 
وتستضيف إثيوبيا بالفعل مشروعين لطاقة الرياح في منطقتي أوروميا وتيجراي لكن وزارة المالية قالت إن المشروع الأحدث سيكون عند اكتماله أكبر محطة لتوليد طاقة الرياح في إثيوبيا.
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