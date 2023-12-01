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الدار العقارية تستحوذ على لندن سكوير مقابل 291 مليون دولار

1
DECEMBER
2023
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أعلنت الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، استحواذها على كامل أسهم شركة التطوير العقاري "لندن سكوير"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، في أول استحواذ دولي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن قيمة الصفقة الإجمالية للشركة تقدر بـ 1.07 مليار درهم (ما يعادل 230 مليون جنيه إسترليني نحو 291 مليون دولار) وتأتي في إطار استراتيجية الدار الطموحة للتوسع في الأسواق الدولية الكبرى بهدف تسريع نمو محفظتها وتنويع مصادر إيراداتها وتعزيز فرص تكامل الأعمال بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار والمبيعات المتقاطعة.
 
وبحسب البيان، فإن استحواذ الدار على منصة عقارية قائمة ومرموقة سيمكنها من نقل خبراتها إلى سوق المملكة المتحدة مما سيعزز مكانة المجموعة في سوق العقارات المتنوع في لندن الذي يتمتع بمرونة قوية وجاذبية دائمة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
 
تمثل هذه الصفقة مرحلة جديدة من النمو لكلا الشركتين وستوفر فوائد في الاتجاهين مما يحقق تأثيرا إيجابيا للمجتمعات ويجلب فرصا جديدة للعملاء الذين تخدمهم كل شركة.
 
ومن خلال الجمع بين قدرات ومواهب الطرفين، يمهد هذا الاستحواذ الطريق لمرحلة جديدة من النمو لكليهما، وتعتزم الدار الاستفادة من خبرتها وميزانيتها العمومية القوية لدعم استراتيجية "لندن سكوير" للاستحواذ على الأراضي بما يمكنها من تطوير مشاريع أكبر وعالية الجودة في مواقع استراتيجية بمنطقة وسط لندن.
 
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير إيجابي على المبيعات، نظرا لإمكانية الاستفادة من البيع المتبادل عبر شبكات العملاء الدولية المتنوعة لكلتا الشركتين، حيث بلغ إجمالي مبيعات الدار العقارية من المشاريع التطويرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 19.4 مليار درهم ما يعادل نحو 4.15 مليار جنيه إسترليني.
 
وقال البيان "تمثل لندن سكوير إضافة مميزة لمجموعة الدار، ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في تسريع وتيرة نمو الشركتين وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهما وتحقيق عوائد قوية من توحيد أعمالهما وتعزيز مكانتهما في السوق".
 
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، يمثل استحواذنا على "لندن سكوير" أولى استثماراتنا خارج أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار استراتيجيتنا الطموحة للتوسع الدولي والتي أعلنا عنها مؤخرا، إذ نركز على استكشاف فرص الاستحواذ أو الشراكة مع منصات قائمة في الأسواق المستهدفة".
 
يذكر أن شركة "لندن سكوير" نجحت، منذ تأسيسها في عام 2010، في إنشاء محفظة تطوير بقيمة تزيد عن 2 مليار جنيه إستراليني، وانطلاقا من حرصها على مواكبة الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية، أنجزت "لندن سكوير" أكثر من 3500 وحدة سكنية حتى اليوم، كما تمتلك محفظة قوية من الوحدات قيد الإنشاء تضم أكثر من 930 وحدة تبلغ قيمتها 425 مليون جنيه إسترليني. وتستفيد الشركة من خبرتها وسمعتها في تجديد المواقع الصناعية السابقة لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشروعها التطويري "لندن سكوير ناين إيلمز" الذي يتمتع بموقع استراتيجي على مقربة من محطة كهرباء باترسي الشهيرة. ويضم هذا المشروع أكثر من 750 منزلا فاخرا، ووحدات سكنية وشققا تأجيرية للإسكان المتوسط ويوفر مساحات تجارية تمتد على 21500 قدم مربعة، تشمل متاجر تجزئة في قلب أكبر مناطق التجديد والتحديث في وسط مدينة لندن.
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