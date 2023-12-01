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طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع في أسبوع

1
DECEMBER
2023
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تقدم عدد أكبر قليلا من الأميركيين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عامين.
 
وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 7000 إلى 218 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، بما يتفق مع التوقعات.
 
وينظر إلى طلبات إعانة البطالة في أكبر اقتصاد في العالم على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين.
 
ومع ذلك، وبشكل عام، كان 1.93 مليون شخص يحصلون على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، بواقع حوالي 86000 طلب أكثر من الأسبوع السابق، وهو العدد الأكبر من نوعه في عامين.
 
 
وقالت وزارة العمل الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت بواقع 24 ألف طلب، لتصل إلى مستوى معدل موسميا قدره 209 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري.
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