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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

1
DECEMBER
2023
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تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب الجمعة، بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.
 
وأظهرت بيانات الخميس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.
 
ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
 
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
 
التغير في الأسعار
 
ارتفع الذهب في المعاملات‭ ‬الفورية 0.2 بالمئة إلى 2039.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد عن 60 دولارا في نوفمبر في ثاني زيادة شهرية على التوالي.
 
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمئة إلى 2059.00 دولار.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.29 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1013.52 دولار للأونصة.
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