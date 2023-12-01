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مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي يسجل نموا صفريا في أكتوبر

1
DECEMBER
2023
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سجل مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نموا صفريا خلال شهر أكتوبر الماضي.
 
وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري في الولايات المتحدة نموا صفريا في أكتوبر الماضي، مقابل توقعات بأن يسجل نموا بنسبة 0.1 بالمئة.
 
كما تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، في أكتوبر الماضي، لينمو بنسبة 0.2 بالمئة.
 
وتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.
 
وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي قد تباطأ إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر 3.3 بالمئة.
 
 
وكان مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا قد بلغ 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي.
 
ويعتبر الحفاظ على قراءات شهرية منخفضة للتضخم الأساسي، أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في أنهم ينتصرون في معركة التضخم وبما يشجعهم على وقف المزيد من رفع الفائدة. 
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