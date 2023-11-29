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بريطانيا تكشف عن استثمارات جديدة بـ 37 مليار دولار

29
NOVEMBER
2023
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، استثمارات جديدة بقيمة 37.3 مليار دولار في قطاعات مزدهرة في المملكة المتحدة منها التكنولوجيا وعلوم الحياة والبنى التحتية وبناء المنازل والطاقة المتجددة والتي بدورها تخلق آلاف الوظائف وتدعم نمو الاقتصاد البريطاني.
 
ونقل بيان مكتب رئاسة الوزراء عن سوناك قوله في افتتاح القمة العالمية للاستثمار إن المملكة المتحدة تحظى بدعم شركات استثمار من مختلف أنحاء العالم وتسعى لأن تقدم أفضل بيئة استثمار، مشيرا إلى قرار حكومته في الأسبوع الماضي خفض الضرائب على الأعمال التجارية بنسبة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا وإلى مخرجات الجامعات البريطانية التي تدعم الابتكار.
 
من جانبها، قالت وزيرة أمن الطاقة البريطانية، كلير كوتنهو أن "المملكة المتحدة تتصدر ريادة الطاقة المتجددة والصناعات النظيفة إذ تمكنت من جذب 252 مليار دولار للاستثمار في مجال خفض الانبعاثات الكربونية منذ عام 2010 إضافة الى استثمارات إضافية متوقعة بحلول العام 2030 بقيمة 126 مليار دولار"، بحسب البيان.
 
وذكرت أن صناعة ضخ الحرارة في المملكة المتحدة والتي استقطبت استثمارا بقيمة 378 مليون دولار توفر مصدر طاقة نظيفة وغير مكلفة.
 
في غضون ذلك، أضاف البيان أنه في أعقاب نجاح القمة الأولى التي استضافتها بريطانيا حول سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي فقد تعهدت شركة (مايكروسوفت) بتخصيص مبلغ 3.2 مليار دولار "لبناء بنية تحتية أساسية للذكاء الاصطناعي" لإنشاء المزيد من مراكز البيانات في المستقبل والآلاف من وحدات معالجة الرسوم البيانية في المملكة المتحدة.
 
وبين أن هذه الصفقة سوف تعزز مكانة المملكة المتحدة في ريادة قطاع الذكاء الإصطناعي والذي بلغت عائداته أكثر من 12.6 مليار دولار في العام الماضي.
 
وأعلنت الحكومة البريطانية أثناء أعمال القمة العالمية للاستثمار عن إنشاء ثلاثة "صناديق رمل تنظيمية" لتشغيل الطيران بطاقة الهيدروجين والسفن البحرية المستقلة والمسيرات وذلك باستثمارات تبلغ 138.7 مليون دولار.
 
وتعهدت شركة (أوير سوبر) الأسترالية بالالتزام باستثمار أكثر من 6.3 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة والعلوم الحياتية والابتكار والتقنية والبنى التحتية الرقمية وبناء منازل بتكلفة منخفضة.
 
وشكلت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لجنة من الخبراء لاستكشاف الخيارات المتاحة لتسهيل فتح مقار للشركات الأجنبية في المملكة المتحدة.
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