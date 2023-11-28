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دبي في المركز الأول إقليميا ضمن مؤشر قوة المدن العالمية 2023

28
NOVEMBER
2023
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تبوأت دبي المركز الأول إقليميا والثامن عالميا في مؤشر قوة المدن العالمية 2023، مما يضعها في مصاف أفضل المدن العالمية للعيش والعمل.
 
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن دبي حافظت للعام الثاني على التوالي على ترتيبها الرابع عالميا في محور التفاعل الثقافي وفق هذا المؤشر الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة (موري ميموريال) اليابانية بالإضافة إلى تصدرها مؤشرات مرونة العمل وانخفاض البطالة ونظافة المدينة ومعدل ضريبة الشركات.
 
وأضاف البيان أن المؤشر أظهر تفوق دبي وصدارتها في عدد من المؤشرات الفرعية الخاصة بمرونة أسلوب العمل ونظافة المدينة فضلا عن استضافتها المعارض والمؤتمرات الدولية واستقطاب الزوار والسياح وارتفاع أعداد المسافرين عبر مطاراتها من جميع أنحاء العالم وإليها ما أهلها للإرتقاء على سلم التصنيف للمؤشر العام متفوقة على العديد من المدن العالمية الشهيرة.
 
ونقل البيان عن ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد قوله إن الريادة والتقدم اللذين حققتهما دبي في مؤشر (قوة المدن العالمي 2023) يترجمان الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
 
 
وأشار إلى نجاح مدينة دبي في دخول نادي العشر الكبار وتقدمها ثلاثة مراكز هذا العام لتصل إلى المركز الثامن عالميا في المؤشر مدينة شرق أوسطية تحقق هذا الإنجاز العالمي.
 
وذكر البيان أن المؤشر الذي يتم إصداره سنويا منذ عام 2008 يعد مرجعية عالمية لقياس أداء المدن العالمية وتعزيز تنافسيتها حيث يستخدم من قبل الحكومات والشركات والأفراد لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والهجرة والسفر.
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