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خلافات تدفع "BP" للتخارج من حقل للغاز بهذه الدولة الإفريقية

27
NOVEMBER
2023
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أعلنت حكومة السنغال أن شركة "بريتيش بيتروليوم" البريطانية قد تخارجت من أحد حقول الغاز التابعة لها بالدولة الإفريقية، وذلك في وقت سابق من نوفمبر الجاري، بسبب خلاف حول أوجه استخدام السلعة.
 
وظهر الخلاف، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، عندما سعت الشركة البريطانية إلى تصدير الغاز من حقل "ياكار تيرانغا" للغاز الطبيعي، بينما رغبت السنغال في استخدامه محلياً لتشغيل محطات الطاقة.
 
وأوضح وزير النفط والطاقة السنغالي أنطوان فيليكس: "لم نتفق مع (بريتيش بيتروليوم) على الطاقة الإنتاجية اليومية، أو على الاستراتيجية التجارية، أو على موعد تسليم أول شحنة غاز، حيث رغبت الشركة في التصدير، ونريد نحن استخدام الغاز محليا".
 
 وتولي السنغال لمشروع ياكار تيرانغا، الذي كانت تديره الشركة البريطانية قبل تخارجها، أهمية بالغة، وذلك بسبب استراتيجيتها الهادفة لتحويل الغاز إلى طاقة تعمل للمساعدة في زيادة إمدادات الكهرباء في الدولة الإفريقية، فضلا عن خفض أسعار الوقود.
 
 
ويقع حقل "ياكار تيرانغا" قبالة سواحل السنغال، وبه احتياطيات تقدر بنحو 25 تريليون قدم مكعب من الغاز.
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