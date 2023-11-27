صادرات تركيا تسجل 254.8 مليار دولار في 12 شهرا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات البلاد بلغت في الأشهر الـ 12 الأخيرة حتى أكتوبر 254.8 مليار دولار.

ولفت أردوغان إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليارا دولار فقط في العام الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002.

ونوه أن قيمة الصادرات بلغت 254.2 مليار دولار آخر 12 شهرا، وبمعدل الزيادة هذا باتت تركيا الثالثة ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة زيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل على المستوى العالمي، تواصل صادرات تركيا منحاها التصاعدي.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في أكتوبر المنصرم، حيث زادت 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار.

وشدد الرئيس أردوغان على أن زيادة الصادرات من حيث الأرقام أمر مهم بالتأكيد لكن يتوجب التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة النوعية أيضا.