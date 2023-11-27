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خام برنت يتراجع دون 80 دولارا للبرميل قبيل اجتماع أوبك+

27
NOVEMBER
2023
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الاثنين، ليهبط خام برنت دون 80 دولارا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك+ هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0455 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.99 بالمئة إلى 79.78 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 83 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 74.71 دولار للبرميل.
 
وارتفع الخامان على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، فيما قد تناقش أوبك+ خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.
 
وهبطت أسعار النفط في الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم اوبك+ اجتماعا وزاريا حتى 30 نوفمبر لحل المسائل المتعلقة بأهداف الإنتاج للمنتجين في إفريقيا، بحسب وكالة "رويترز".
 
 
وقال محللون في آي.إن.جي إن معنويات السوق لا تزال سلبية في ظل الخلاف داخل أوبك+ حول حصص الإنتاج على الرغم من توقعات بأن تواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا حتى العام المقبل.
 
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.
 
واستقرت أسعار النفط أيضا بعد انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب التوصل لاتفاق هدنة في غزة وتبادل رهائن ومسجونين فلسطينيين.
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