هذا مصير 120 مليار دولار.. ثروة وارن بافيت بعد وفاته

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قال الملياردير الأميركي الشهير وارن بافيت إن عملية التبرع بثروته للأهداف الخيرية عقب وفاته ستكون مفتوحة ومتاحة أمام عمليات التدقيق العام.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" في رسالة إلى المساهمين، إنه يشعر بحالة جيدة، رغم إدراكه أنه "يلعب في الوقت الإضافي".

وأشار إلى تعهده بالتبرع بأكثر من 99 بالمئة من ثروته إلى الأعمال والمؤسسات الخيرية، مؤكدًا أن التبرع في الأصول التي يملكها ستكون "مثل الكتاب المفتوح"، وذلك من خلال وصية ستكون موجودة في محل إقامته في نبراسكا بالولايات المتحدة.

وارن بافيت هو تاسع أغنى أثرياء العالم، إذ تبلغ ثروته 120.8 مليار دولار، وقد زادت ثروته 13.3 مليار دولار هذا العام.

وفي عام 2010، اشترك بافيت مع أصدقائه بيل وميليندا جيتس في وعد بأن يتبرع بثروته إلى مؤسسات خيرية بعد وفاته.