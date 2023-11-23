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"مورغان ستانلي" يتوقع أن تكبح أوبك الإنتاج وتوازن السوق

23
NOVEMBER
2023
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يتوقع بنك "مورغان ستانلي" أن يظل سعر البرميل من خام برنت مدعوما عند مستويات حول 85 دولارا، إذ يتوقع أن تستمر مجموعة المنتجين أوبك في كبح الإنتاج وتحقيق استقرار في مخزونات النفط إلى حد كبير عند المستويات الحالية.
 
وجاءت تحركات أسعار النفط في نطاق ضيق، الأربعاء، مع ترقب السوق أنباء عن تخفيضات إنتاج من مجموعة المنتجين أوبك+ مطلع الأسبوع.
 
وفي مذكرة أمس الثلاثاء، قال محللون لدى البنك إن السوق ليست لديها طاقة كبيرة لاستيعاب المزيد من نفط أوبك، مضيفين أنهم ربطوا الطلب على نفط أوبك في 2024 عند 28.3 مليون برميل يوميا، وذلك دون تغيير في مستوى الطلب للعام الرابع على التوالي.
 
ويفترض محللو البنك الآن أن السعودية ستمدد التخفيضات الطوعية بشكل أكبر حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل، مع ارتفاع إنتاجها بشكل تدريجي فحسب خلال النصف الثاني، لكنها ستبقي على إنتاج أقل من حصتها الرسمية في أوبك البالغة 10.5 مليون برميل يوميا في تلك الفترة.
 
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي إنتاج النفط 5.16 مليون برميل يوميا، أو حوالي خمسة بالمئة من الطلب العالمي اليومي في سلسلة خطوات بدأت في أواخر 2022.
 
وقال محللو البنك في المذكرة "على الرغم من تباطؤ الإنتاج الأميركي بشكل كبير، نرجح أن يرتفع المعروض من خارج أوبك 1.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل، وهو ما يكفي لتلبية نمو الطلب العالمي بالكامل".
 
وأضاف البنك أنه يتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط في 2024 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا مع انحسار العوامل التي دفعت للزيادة بعد جائحة كوفيد-19 وبقاء النمو الاقتصادي ضعيفا.
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