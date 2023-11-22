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جيه بي مورغان: متوسط سعر خام برنت سيبلغ 83 دولارا في 2024

22
NOVEMBER
2023
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توقع بنك "جيه بي مورغان تشيس" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 83 دولارًا للبرميل في العام المقبل، بدعم من مرونة الطلب على النفط في الولايات المتحدة والنمو القوي في الأسواق الناشئة والاستقرار في الأسواق الأوروبية.
 
وأشارت توقعات البنك إلى أن متوسط أسعار برنت سوف تهبط إلى 75 دولارًا للبرميل في 2025، مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة ونمو مبيعات السيارات الكهربائية على حساب مركبات محركات الاحتراق الداخلي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.
 
وحول الطلب توقع البنك نموه هذا العام بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا، ثم تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.6 مليون برميل يوميًا في 2024.
 
وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك أيضًا ضعف الطلب على وقود الطائرات بعد الارتفاع الأخير.
 
وكتب محللو البنك في المذكرة أنه على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، إلا أنهم يتوقعون أن الطلب سيكون مدعومًا بالأسواق الناشئة القوية والطلب المرن في الولايات المتحدة والاستقرار في أوروبا.
 
وعلى جانب العرض، يتوقع جيه بي مورغان نموا في الإنتاج من خارج منظمة أوبك. وإذا كان نمو الإمدادات من خارج أوبك قويا بما فيه الكفاية، فقد يدفع برنت للهبوط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل.
 
وفي هذا السياق، قال محللو جيه بي مورغان تشيس، إنهم يتوقعون أن تبقي أوبك+ على مستويات الإنتاج لدعم الأسعار.
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