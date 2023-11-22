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ارتفاع طفيف في أسعار النفط قبل بيانات المخزونات الأميركية

22
NOVEMBER
2023
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تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.91 دولار.
 
وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع أوبك+ المقرر، الأحد، والذي ستناقش فيه مجموعة المنتجين زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
 
ويوم الاثنين، ارتفع الخامان نحو اثنين بالمئة بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ وكالة رويترز أن المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، ستدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.
 
 
ويتوقع المحللون أن يقوم تحالف أوبك+ بتمديد أو حتى زيادة تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.
 
وقال رئيس قسم أسواق وصناعة النفط في وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إنه حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل، فإن سوق النفط العالمية ستشهد فائضا طفيفا في المعروض في عام 2024.
 
وذكرت مصادر، الثلاثاء، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بنحو 9.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر.
 
وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 مليون برميل.
 
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات، الأربعاء.
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