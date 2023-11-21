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الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار وسط ترقب لمحضر "الفيدرالي"

21
NOVEMBER
2023
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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة بينما يتطلع المستثمرون للاطلاع على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، للحصول على مزيد من الدلائل بخصوص توقعات أسعار الفائدة.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1988.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0133 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5 بالمئة إلى 1990.10 دولار.
 
وقال إدوارد ماير، محلل المعادن الذي يقدم أبحاثا لماركس، لوكالة رويترز: "عوائد الدولار والسندات الأميركية مستمرة في الانخفاض. الطلب من البنوك المركزية قوي للغاية أيضا. كل هذه الأمور تحفز الذهب. السوق تعيد النظر في هذا الانخفاض الذي شهدناه أمس".
 
وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين ونصف الشهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
 
 
وتحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين والتي لامستها الأسبوع الماضي.
 
ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الساعة 1900 بتوقيت غرينتش. وعززت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن المركزي الأميركي انهى دورة رفع أسعار الفائدة.
 
ووفقا لخدمة فيد ووتش من سي.إم.إي، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وأن هناك فرصة تزيد على 50 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو.
 
وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
 
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23.64 دولارا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.26 دولار.
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