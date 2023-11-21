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"تاكسي دبي" تستهدف جمع 315 مليون دولار من الاكتتاب العام

21
NOVEMBER
2023
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حددت شركة تاكسي دبي، الثلاثاء، النطاق السعري لأسهمها في الاكتتاب العام المقرر بسوق دبي، ليتراوح بين 1.80 و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن الشركة تستهدف جمع ما يصل إلى حوالي 1.156 مليار درهم (315 مليون دولار) في حالة التسعير النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.
 
وذكرت الشركة، المشغلة لسيارات الأجرة في دبي، في بيان، أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج، وفقا للنطاق السعري، ستتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم (1.2 مليار دولار). ومن المقرر الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 30 نوفمبر 2023.
 
وكانت تاكسي دبي، أعلنت الأسبوع الماضي، عن نيتها طرح 624.75 مليون سهم، أي ما يعادل 24.99 بالمئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام، وتمثل جميع الأسهم المطروحة أسهما قائمة ومملوكة لدايرة المالية لحكومة دبي.
 
ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين.
 
وتتوقع الشركة اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 7 ديسمبر 2023.
 
وبحسب ما أعلنته الشركة سابقا، فإنه سيتم حجز 5 بالمئة من أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤهلين لصالح جهاز الإمارات للاستثمار، ومثلها لصالح صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.
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