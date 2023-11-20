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ارتفاع معظم بورصات الخليج مدعومة بقفزة في أسعار النفط

20
NOVEMBER
2023
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد، مدعومة بقفزة سجلتها أسعار النفط يوم الجمعة.
 
وقفزت أسعار النفط، التي غالبا ما تكون محفزا للأسواق المالية في منطقة الخليج، بأكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة، لتتعافى من أدنى مستوى في أربعة أشهر بدعم من العقوبات الأميركية على بعض شركات شحن النفط الروسية.
 
تحركات الأسهم
 
صعد مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم عملاقة النفط أرامكو بنسبة 0.3 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 1.5 بالمئة.
 
وفي قطر أغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة مع صعود سهم أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني واحدا بالمئة.
 
وأدت النبرة الضعيفة للبيانات الاقتصادية الأميركية الأسبوع الماضي إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مما تسبب في تراجع عوائد سندات الخزانة وانتعاش أسواق الأسهم.
 
وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 2.1 بالمئة مدعوما بقفزة لسهم البنك التجاري الدولي الذي زاد 3.8 بالمئة.
 
وقال أكبر بنك خاص في مصر في بيان يوم الخميس إنه حصل على قرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدعم قاعدته الرأسمالية.
 
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا لرويترز يوم الجمعة إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في غزة.
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