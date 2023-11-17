على الرغم من “القيود الغربية"...بلومبرغ: معظم النفط الروسي بيع بسعر أعلى من السقف المحدد من الغرب

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أشارت “بلومبرغ” في تقرير لها، إلى فشل القيود الغربية المفروضة على صادرات النفط الروسية، إذ يتم بيع برميل الخام الروسي المنقول بحرا بسعر أعلى من السقف السعري الذي حددته مجموعة G7.

وأفادت الوكالة، نقلا عن بيانات، بأن متوسط سعر برميل النفط الروسي يبلغ 79 دولارا، في حين حددت مجموعة G7 سقفا سعريا له عند مستوى 60 دولارا، ولفتت إلى أن قرابة 100% من النفط الروسي تم بيعه في أكتوبر الماضي بسعر أعلى من السقف.

وعلى حد تعبير “بلومبرغ” فإن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات على خمس ناقلات تابعة لأسطول الظل الروسي” كما أنها حذرت شركات الشحن البحري في العالم من تداعيات نقل النفط الروسي إذا كان سعره أعلى من مستوى 60 دولارا للبرميل.

وتقرير “بلومبرغ” ليس الأول الذي يتحدث عن فشل القيود الغربية على النفط الروسي، إذ سبقته تقارير أشارت إلى أن روسيا جنت إيرادات قياسية من صادرات الذهب الأسود.

وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير 2023 على بيع نفطها ومنتجاته للجهات التي تتقيد بالسقف السعري.

المصدر: RT + بلومبرغ