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الدولار في طريقه لتراجع أسبوعي كبير مع انحسار التضخم

17
NOVEMBER
2023
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يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعي في شهور مقابل اليورو والين والفرنك السويسري، الجمعة، مع إقبال المستثمرين على البيع ترقبا لخفض بنحو مئة نقطة أساس للفائدة الأميركية في العام المقبل.
 
وسجل الدولار 1.0854 مقابل اليورو، ونزل 1.6 بالمئة خلال الأسبوع وهو أكبر تراجع له منذ منتصف يوليو. كما انخفض 1.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 0.8882 فرنك سويسري، وتراجع 0.6 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 150.53 ين.
 
وانخفض النفط إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، الخميس، وقالت سلسلة متاجر وول مارت إنها ستخفض الأسعار، مما يزيد من الضغوط الانكماشية التي أظهرت بيانات هذا الأسبوع أنها ساهمت في استقرار أسعار المستهلكين الأميركيين وأقنعت المستثمرين بأن التضخم يتراجع وأن رفع أسعار الفائدة انتهى.
 
وصعد الجنيه الإسترليني 1.5 بالمئة هذا الأسبوع إلى 1.2410 دولار. وفقد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعض قوتهما، الخميس، بعد مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي أثرت سلبا على أسعار السلع الأولية، لكنهما في طريقهما إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.
 
 
وكانت التحركات في المعاملات الآسيوية، الجمعة، محدودة وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.6466 دولار مرتفعا 1.7 بالمئة خلال الأسبوع، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5960 دولار مرتفعا 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.
 
وارتفع اليوان الصيني إلى 7.2447 مقابل الدولار ويترقب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين وجرى تداوله قرب أعلى مستوى في ثلاثة شهور.
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