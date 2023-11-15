مطار دبي: عدد الركاب سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة في 2023

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قالت مؤسسة مطارات دبي، الأربعاء، إن مطار دبي الدولي سجل 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث، وهي أعلى حركة مرور على أساس فصلي منذ 2019.

وأضافت أنه في طريقه لتجاوز مستويات ما قبل الجائحة للعام بأكمله.

وبلغ إجمالي حركة الركاب للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 في المطار الرئيسي بالإمارة 64.5 مليون راكب بزيادة 39.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أعلى بواحد بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

ويعد مطار دبي الدولي من بين أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وقالت مطارات دبي إنها تتوقع أن تصل حركة الركاب السنوية إلى 86.8 مليون مسافر بفضل النمو القوي على مدار العام و"الزيادة الاستثنائية" في الأعداد في الربع الرابع. وفي أغسطس، توقعت تسجيل85 مليون مسافر في 2023.

واستفادت دبي من وضع الملاذ الآمن وسط الصراع الروسي الأوكراني مدعومة بالتعافي الاقتصادي السريع بعد كوفيد-19، بالإضافة إلى قواعد الإقامة المريحة التي عززت أيضا أسعار العقارات.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي "نحن سعداء للغاية ولكننا لسنا متفاجئين تماما من أن مطار دبي الدولي يتجه لتجاوز مستويات ما قبل الجائحة قبل توقعاتنا الأولية بنحو عام".

وأضاف "توقعاتنا للفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل تظل متفائلة".

ولم يحدد البيان ما الذي قد يؤدي إلى الزيادة في أعداد الركاب في الربع الرابع، لكن دبي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي سينطلق في 30 نوفمبر.

وحتى 30 سبتمبر، كانت النسبة الأكبر من الركاب من الهند مع 8.9 مليون مسافر تليها السعودية ثم بريطانيا.