living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مطار دبي: عدد الركاب سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة في 2023

15
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت مؤسسة مطارات دبي، الأربعاء، إن مطار دبي الدولي سجل 22.9 مليون مسافر في الربع الثالث، وهي أعلى حركة مرور على أساس فصلي منذ 2019.
 
وأضافت أنه في طريقه لتجاوز مستويات ما قبل الجائحة للعام بأكمله.
 
وبلغ إجمالي حركة الركاب للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 في المطار الرئيسي بالإمارة 64.5 مليون راكب بزيادة 39.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أعلى بواحد بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
 
ويعد مطار دبي الدولي من بين أكثر مطارات العالم ازدحاما.
 
وقالت مطارات دبي إنها تتوقع أن تصل حركة الركاب السنوية إلى 86.8 مليون مسافر بفضل النمو القوي على مدار العام و"الزيادة الاستثنائية" في الأعداد في الربع الرابع. وفي أغسطس، توقعت تسجيل85 مليون مسافر في 2023.
 
واستفادت دبي من وضع الملاذ الآمن وسط الصراع الروسي الأوكراني مدعومة بالتعافي الاقتصادي السريع بعد كوفيد-19، بالإضافة إلى قواعد الإقامة المريحة التي عززت أيضا أسعار العقارات.
 
وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي "نحن سعداء للغاية ولكننا لسنا متفاجئين تماما من أن مطار دبي الدولي يتجه لتجاوز مستويات ما قبل الجائحة قبل توقعاتنا الأولية بنحو عام".
 
وأضاف "توقعاتنا للفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل تظل متفائلة".
 
ولم يحدد البيان ما الذي قد يؤدي إلى الزيادة في أعداد الركاب في الربع الرابع، لكن دبي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي سينطلق في 30 نوفمبر.
 
وحتى 30 سبتمبر، كانت النسبة الأكبر من الركاب من الهند مع 8.9 مليون مسافر تليها السعودية ثم بريطانيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   