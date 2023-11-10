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اتفاق في بريطانيا قد يؤدي إلى وقف إضرابات عمال السكك الحديد

10
NOVEMBER
2023
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يعتزم عمال السكك الحديد في بريطانيا التصويت على اتفاق يتعلق برفع الأجور قد يوقف في حال الموافقة عليه سلسلة إضرابات مستمرة منذ أكثر من عام في هذا القطاع، وفق ما ذكرت نقابة عمالية الأربعاء.
 
ومن المقرر أن يصوت أعضاء "النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل" (ار ام تي) على اتفاق تم التوصل إليه مع مجموعة "ريل ديلفري غروب" (ار دي جي) التي تمثل شركات تشغيل القطارات.
 
وفي حال وافق الأعضاء على الصيغة المقترحة، فإن ذلك يوقف تنفيذ الاضرابات المقررة في ديسمبر حتى أوائل العام المقبل، ما يتيح وقتا كافيا لإجراء مزيد من النقاشات حول الإصلاحات.
 
واعتبر ميك لينش رئيس نقابة "ار ام تي" أن هذا يمثل "تطورا مرحبا به".
 
ويتضمن الاتفاق زيادة في الرواتب بأثر رجعي لعام 2022 وضمانات للأمن الوظيفي، وفق النقابة.
 
ودخلت "ار ام تي" في نزاع مع 14 شركة مشغلة للقطارات حول الرواتب وظروف العمل، مثل أجور الأعمال الإضافية.
 
وتسببت الإضرابات المتكررة لموظفي السكك الحديد في إلغاء رحلات قطارات على نطاق واسع والتسبب بإزعاج للمسافرين.
 
وشهدت قطاعات عدة عامة وخاصة إضرابات في بريطانيا، مع مطالبة العمال الحكومة وأصحاب العمل بالاستجابة للتضخم المرتفع غير المسبوق منذ عقود وزيادة الأجور.
 
وكان موظفو القطاع الصحي والمعلمون والمحامون من بين الذين نفذوا اضرابات مدى الأشهر الـ 18 الماضية.
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