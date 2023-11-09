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الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع قبيل تصريحات باول

9
NOVEMBER
2023
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حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، الخميس، مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.
 
وبحلول الساعة 0337 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1948.39 دولار للأونصة بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر، أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1953.50 دولار.
 
وحافظ عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا هذا الأسبوع على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للمركزي الأميركي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.
 
ولم يعلق باول على السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية في تصريحات معدة مسبقا أدلى بها في مؤتمر أمس الأربعاء. ومن المقرر أن يتحدث في مؤتمر آخر اليوم.
 
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
 
وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بعدما أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 869.70 دولار.
 
وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.
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