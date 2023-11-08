33 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية في 2022

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بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال العام الماضي نحو 122 مليار ريال (32.52 مليار دولار)، بحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار السعودية، الثلاثاء، وهو رقم معدل بالزيادة مقارنة مع ثمانية مليارات دولار وفقا لما نُشر في السابق.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن الرقم المحدث يأتي في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وأقرها صندوق النقد الدولي.

ويضع هذا الرقم الجديد المملكة في المرتبة العاشرة بين اقتصادات مجموعة العشرين فيما يتعلق بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، وفق بيان وزارة الاستثمار السعودية.

ومن أجل الوصول للأرقام المحدثة، قامت السعودية بتحليل بيانات أكثر من 10 آلاف شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70 ألف قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015، إلى 2022، بحسب بيان وزارة الاستثمار السعودية.

وبموجب المنهجية الجديدة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022، وهو ما يجعل السعودية في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وهو رقم معدل بالخفض مقارنة مع تريليون ريال (269 مليار دولار) وفقا لما نشر في السابق على أساس المنهجية السابقة.

وذكر بيان وزارة الاستثمار أنه "رغم تأثير جائحة (كوفيد-19) أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030".

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن "المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر".