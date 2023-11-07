أرباح "أرامكو" السعودية تهبط 23% بالربع الثالث

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تراجعت أرباح عملاقة النفط السعودية "أرامكو" في الربع الثالث من العام الجاري بنحو 23.2 بالمئة لتصل إلى حوالي 122.2 مليار ريال (32.6 مليار دولار)، لكنها تفوقت على التوقعات التي قدرت أرباحها الفصلية بنحو 31.8 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية، أن السبب وراء تراجع الأرباح الصافية، هو انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض الكميات المباعة.

وبحسب نتائج الأعمال، فقد تراجعت إيرادات أرامكو في الربع الثالث بنحو 22 بالمئة إلى 424.1 مليار ريال، لكنها جاءت أيضا أعلى من متوسط التوقعات.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح عن الربع الثالث بنحو 110.2 مليار ريال (29.4 مليار دولار)، تشمل 73.2 مليار ريال توزيعات أساسية، و37 مليار ريال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4554 ريال.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تراجعت أرباح أرامكو الصافية بنحو 27.5 بالمئة إلى حوالي 354.5 مليار ريال، مع انخفاض الإيرادات بنحو 21 بالمئة في نفس الفترة إلى 1.2 تريليون ريال.