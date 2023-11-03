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مصر ترفع أسعار البنزين بحوالي 14% وتثبت سعر السولار

3
NOVEMBER
2023
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مصر رفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3 بالمئة لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير.
 
ونقلت وسائل الإعلام عن الجريدة الرسمية، صباح الجمعة، أنه تم رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه وبنزين 95 بجنيه واحد إلى عشرة جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي.
 
وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيه للتر.
 
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل. وأضافت أن السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50 في المئة.
 
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة (0600 بتوقيت غرينتش) صباح اليوم الجمعة.
 
 
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
 
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة
 
بنزين 80 سعر اللتر 10 جنيهات
بنزين 92 سعر اللتر 11.5 جنيها
بنزين 95 سعر اللتر 12.5 جنيها
أسعار البنزين القديمة قبل تطبيق الزيادة
 
بنزين 80 سعر اللتر، 8.75 جنيهات
بنزين 92 سعر اللتر، 10.25 جنيهات
بنزين 95 سعر اللتر ، 11.50 جنيها
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