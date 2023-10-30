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6 ملايين مسافر عبر مطار أبوظبي في الربع الثالث.. نمو بـ 29%

30
OCTOBER
2023
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كشف مطار أبوظبي الدولي عن نتائج تقرير حركة المسافرين في الربع الثالث من العام 2023.
 
وأظهر التقرير معدلات جيدة بلغت 5 ملايين و951 ألفا و25 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 29.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
 
كما سجل مطار أبوظبي الدولي 37903 حركة هبوط أو إقلاع خلال الربع الثالث من العام 2023، وهي زيادة بنسبة 21.8 بالمئة مقارنة بمعدل 31123 رحلة خلال الربع الثالث من العام 2022.
 
وشهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً على صعيد الوجهات الدولية عبر تسيير 24 شركة طيران رحلاتها إلى 119 وجهة حول العالم عبر مطار أبوظبي الدولي.
 
وتضمنت الوجهات التي شهدت إقبالاً متزايداً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الثالث من العام 2023 لندن (238,196 مسافراً) ومومباي (228,189 مسافراً) وكوتشي (191,883 مسافراً) والقاهرة (172,570 مسافراً) والدوحة (168,417 مسافراً).
 
وخلال الفترة نفسها، قامت "مطارات أبوظبي" بمناولة 143,979 طناً من الشحن الجوي عبر مطار أبوظبي الدولي.
 
وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: "معدلات سفر ما زالت تعكس نمواً مضاعفاً على صعيد أعداد المسافرين وحركات الهبوط والإقلاع على حدّ سواء. سنواصل جذب المزيد من أبرز شركات الطيران العالمية إلى أبوظبي، حيث إنّه من المقرّر أن تبدأ الخطوط الجوية الفرنسية وطيران "صن إكسبريس" بتسيير رحلاتهما عبر مطار أبوظبي الدولي خلال موسم الشتاء وفقاً لجداول الاتحاد الدولي للنقل الجوي " .
 
وأضاف " سعداء بإعلان الخطوط الجوية البريطانية مؤخراً عن معاودتها تسيير رحلاتها إلى أبوظبي اعتباراً من أبريل 2024. ونحن على ثقة بأنّ مبنى المسافرين "A" الجديد سيسهم في نمو شركات الطيران وحركة المسافرين، لما يمتاز به من إمكانات جديدة ومرافق حديثة بمعايير عالمية".
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