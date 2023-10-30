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الذهب يسطع كملاذ آمن ويتماسك فوق 2000 دولار

30
OCTOBER
2023
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استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار المهم في تعاملت الاثنين المبكرة، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.
 
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة في وقت مبكر الاثنين، وسط استمرار حالة التصعيد.
 
وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأربعاء المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.
 
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن التضخم سيظل سيلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75 بالمئة من 200 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضا أعلى لفترة أطول.
 
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
  
التغير في الأسعار
 
بحلول الساعة 0245 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولار للأونصة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأونصة.
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