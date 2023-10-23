حكومة سوناك تدرس خفض الضريبة على ذوي الدخل المرتفع

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تدرس الحكومة البريطانية، برئاسة ريشي سوناك، خفض رسوم الدمغة، وإجراء تخفيض ضريبي منفصل لأعلى 5 ملايين شخص دخلا في المملكة المتحدة، بحسب ما كشفته صحيفة "ديلي تلغراف".

أسباب التخفيضات الضريبية

- التخفيضات الضريبية الجديدة تأتي بعد الهزائم الأخيرة التي تكبدها حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات الفرعية.

- تستهدف هذه الخطوة تحفيز الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة في نهاية عام 2024.

- بحسب صحيفة "ديلي تلغراف" قد يرفع حزب المحافظين عتبة ضريبة الدخل.

- يسعى كبار مسؤولي حزب المحافظين إلى تضمين خفض رسوم الدمغة في بيانهم الانتخابي في العام المقبل إذا تحسن أداء الاقتصاد.

- أجرت الحكومة البريطانية استطلاع رأي للتعرف على الخطوة التي ستعزز موقف الحزب أكثر من غيرها قبل الانتخابات العامة.

- ذكر تقرير لصحيفة "التايمز" أن حزب المحافظين يناقش ما إذا كان سيمضي قدماً في تخفيضات رسوم الدمغة أو إلغاء ضريبة الميراث بدلاً من ذلك.

- قد يتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقت مبكر من ميزانية الربيع في 2024.