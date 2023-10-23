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كوريا الجنوبية توقع اتفاقية لتخزين النفط مع أرامكو السعودية

23
OCTOBER
2023
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وقعت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية التي تديرها الحكومة اتفاقية لتخزين النفط مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لإنشاء احتياطي مشترك من الخام يبلغ 5.3 مليون برميل على مدى 5 سنوات، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
 
تم الإعلان عن الاتفاقية في مؤتمر صحفي نُشر على مدونة شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الرياض لإجراء محادثات مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ولحضور فعاليات تجارية أخرى.
 
وقالت شركة النفط الكورية إنها من خلال تخزين نفط أرامكو في منشآتها ستكون قادرة على تعزيز أمن الطاقة.
 
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أرامكو.
 
 
وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي أمس الأحد إن النفط سيخزن في منشأة بمدينة أولسان الساحلية بجنوب شرق كوريا.
 
وأضاف أن كوريا حصلت أيضا على الحق في شراء النفط المخزن بشكل تفضيلي في حالات الطوارئ وستحصل على رسوم إيجار عن فترة الخمس سنوات.
 
وكوريا الجنوبية هي خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، والسعودية هي المورد الأول لها.
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