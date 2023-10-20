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تجاوزت 9%.. تراجعات حادة لسهم "تسلا" بعد نتائج دون التوقعات

20
OCTOBER
2023
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تراجع سعر سهم شركة "تسلا" بنسبة قوية تجاوزت 9.5 بالمئة خلال التداولات، الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان نتائج الشركة التي جاءت دون التوقعات.
 
وكانت شركة تسلا الأميركية قد أعلنت عن إيرادات بلغت 23.35 مليار دولار في الربع الثالث، بأقل من توقعات "وول ستريت" البالغة 24.06 مليار دولار.
 
وتراجع سهم تسلا بنسبة 9.5 بالمئة بحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى مستوى 219.62 دولارا للسهم.
 
وخلال حديثه الصفلي مع المستثمرين، عبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن مخاوفه من وضع الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
 
كما أشار على أن ارتفاع معدلات الفائدة الحالية عالميا تجعل من الصعب على المستهلكين شراء السيارات.
 
وقال ماسك إن تسلا تعمل على خفض تكلفة سياراتها في الوقت الراهن، فضلا عن تركيز الشركة بكامل طاقتها على بناء مصنع جديد لها في المكسيك.
 
وأضاف: "عليان أن نجعل منتجاتنا في متناول كافة الناس حتى يتمكنوا من شرائها".
 
وفي شهر يوليو الماضي، أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، الأحد، أنها سلمت عددا قياسيا من السيارات في الربع الثاني من العام، لتفوق تقديرات السوق بعد أن زادت من الخصومات والحوافز.
 
وسلمت الشركة 466 ألف سيارة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو.
 
وتوقع تسعة محللين استطلعت رفينيتيف آراءهم آنذاك، أن تسلم تسلا 445 ألف سيارة في المتوسط، وقرابة 440 ألف سيارة على أقل تقدير و450 ألفا على أعلى تقدير.
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