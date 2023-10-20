إندونيسيا ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 4 سنوات لدعم الروبية

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رفع المصرف المركزي الإندونيسي، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة أعوام، في خطوة غير متوقعة تهدف إلى الحفاظ على قيمة الروبية وسط تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ورفع بنك إندونيسيا السعر المرجعي الذي يسري على اتفاقات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019.

وقال حاكم المصرف المركزي الإندونيسي، بيري وارجيو، في إحاطة صحافية "تهدف الزيادة إلى تعزيز سياسة استقرار سعر صرف الروبية بسبب زيادة عدم اليقين العالمي".

وأضاف "إنه أيضًا إجراء وقائي واستباقي يهدف إلى تخفيف التأثير على تضخم المواد المستوردة".

ويسعى المصرف المركزي الإندونيسي إلى إبقاء معدل التضخم بين 2 و4 بالمئة هذا العام وبين 1.5 و3.5 بالمئة في العام 2024، حسبما أفاد.

وكان أداء الروبية أفضل من العملات الإقليمية الأخرى قي مقابل الدولار الأميركي، لكنها مع ذلك فقدت من قيمتها، حيث سجلت 15800 روبية للدولار الواحد، الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020.

وقد يدفع ضعف العملة الحكومة إلى رفع أسعار الوقود، علما أن إندونيسيا تستورد نصف احتياجاتها من النفط.

وقال الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية بيما يوديستيرا إن رفع أسعار الفائدة ضروري لكنه "قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتراض وقد يؤثر على الاستهلاك المحلي"، رغم أهميته.