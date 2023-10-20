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الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي

20
OCTOBER
2023
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قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في تعاملات الجمعة المبكرة، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تقترب من نهايتها.
 
وحول تطور الأوضاع في غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة الخميس، إنهم سيرون قريبا غزة من الداخل، في إشارة إلى أن العمليات العسكرية البرية المتوقعة للقضاء على حماس قد تكون وشيكة.
 
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال "هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".
 
التغير في الأسعار
 
بحلول الساعة 0332 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.17 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1990.50 دولار.
 
وعلى مدار الأسبوع، تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.01 دولار للأونصة لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.
 
وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1116.82 دولار.
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