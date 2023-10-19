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أحداث غزة قد تدفع "بنك إسرائيل" لقرار غير مسبوق منذ 2020

19
OCTOBER
2023
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يعقد "بنك إسرائيل" اجتماع لجنة سياسته النقدية في 23 أكتوبر 2023، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على عملته المحلية "الشيكل".
 
وبفعل تطورات الأوضاع غزة، يتوقع محللون في بورصة تل أبيب، أن يقدم بنك إسرائيل على خفض أسعار الفائدة، وهو قرار اتخذه البنك آخر مرة في أبريل 2020 لمواجهة تبعات جائحة كورونا.
 
حاليا، تبلغ أسعار الفائدة على الشيكل مستوى 4.75 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، بينما تشير تقديرات محللي بورصة تل أبيب بخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
 
وذهبت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، لأبعد من ذلك، وتوقعت أن يبلغ خفض سعر الفائدة مقدار 75 نقطة أساس، الأسبوع المقبل، لتستقر عند 4 بالمئة.
 
حاليا، يبلغ سعر صرف الدولار في إسرائيل، 4.02 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأميركية منذ مارس لعام 2015.
 
ويسهم خفض الفائدة في تحفيز الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه تحديات قد تكون الأكبر منذ الحرب مع حزب الله عام 2006، وسط تضرر كافة القطاعات حاليا بسبب الحرب، بصدارة الخدمات والسياحة والتأمين والإنشاءات.
 
ورغم تدخلات بنك إسرائيل في سوق الصرف وإعلانه ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار، إلا أن الشيكل تدهور لمستوياته الحالية، وسط توقعات بالمزيد في حال إعلان إسرائيل اجتياح بري لقطاع غزة.
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