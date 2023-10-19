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"فوكسكون" و"إنفيديا" تعتزمان إنشاء "مصانع للذكاء الاصطناعي"

19
OCTOBER
2023
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أعلنت شركة "فوكسكون" التايوانية العملاقة وشركة "إنفيديا" الأميركية الرائدة في المعالِجات الإلكترونية الأربعاء عزمهما على التعاون لإنشاء "مصانع للذكاء الاصطناعي"، وهي مراكز ذات قدرة فائقة تهدف إلى تعزيز تطوّر هذه التكنولوجيا.
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فوكسكون" يونغ ليو خلال عرض المشروع إلى جانب نظيره من شركة "إنفيديا" جنسن هوانغ في تايبيه: "معاً، سنساعد الصناعة بأكملها على دخول عصر الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع بكثير".
 
وأوضح هوانغ أن الهدف هو إنشاء "فئة جديدة من مراكز معالجة البيانات تخدم مجموعة واسعة من التطبيقات"، مشيرا إلى أن "فوكسكون" تملك "الخبرة والقدرة على بناء مصانع للذكاء الاصطناعي في العالم كله".
 
وستخصص هذه "المصانع" بصورة اساسية لتطوير "خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمة على اللغة"، بالإضافة إلى "منصات للمركبات الكهربائية العاملة بالذكاء الاصطناعي"، على ما أوضحت شركة "إنفيديا".
 
 
وسيتمكن الزبائن عملياً من استخدام هذه المراكز "لتدريب" المعدات الصناعية أو المركبات الذاتية القيادة، وفقاً للشركتين.
 
ويأتي هذا الإعلان الذي صدر خلال منتدى "فوكسكون" السنة بعنوان "يوم هون هاي للتكنولوجيا"، في وقت أعربت واشنطن الثلاثاء عن رغبتها في فرض المزيد من القيود على صادرات التقنيات المتقدمة إلى الصين، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
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