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أدنوك للغاز توقع اتفاقية مع "جيرا" بـ500 إلى 700 مليون دولار

18
OCTOBER
2023
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أعلنت "أدنوك للغاز"، المُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تتراوح من 1.8 إلى 2.5 مليار درهم، (ما يعادل 500 إلى 700 مليون دولار) مع شركة "جيرا للأسواق العالمية"، وهي شركة تابعة لمجموعة "جيرا".
 
تأتي هذه الاتفاقية ترسيخاً للعلاقات الثنائية طويلة الأمد بين الإمارات واليابان وتعزيزا لمكانة شركة "أدنوك للغاز" كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
 
وتُعد اليابان شريكاً حيوياً للإمارات في مجال الطاقة وتُكرس هذه الاتفاقية سجل "أدنوك" الحافل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة اليابانية.
 
وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "تُشكل اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال بين أدنوك للغاز وشركة جيرا علامةً فارقةً في الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتؤكد من جديد التزامنا المستمر والمشترك بتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة ودعمنا لبناء مستقبل يعتمد على مصادر طاقة موثوقة ونظيفة لليابان وغيرها من الدول".
 
ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظرا لانخفاض انبعاثاته الكربونية بالمقارنة مع غيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدرا مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
 
ومن جانبه، قال كازونوري كاساي، الرئيس التنفيذي في شركة "جيرا" ورئيس مجلس إدارة "جيرا للأسواق العالمية": تتطلع جيرا إلى تعزيز محفظتها العالمية من خلال إمدادات غاز طبيعي مسال مستقرةٍ ومرنةٍ وتنافسيةٍ وهو أمر ضروري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.
 
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الهامة لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها شركة أدنوك للغاز مؤخرا، بما في ذلك اتفاقيات مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة، وشركة اليابان لاستكشاف البترول المحدودة، وشركة توتال للطاقة والغاز، وشركة النفط الهندية، وتراوحت القيمة الإجمالية لاتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها الشركة بين 34.5 و44 مليار درهم (حوالي 9.4 إلى 12 مليار دولار) وذلك منذ إدراجها في مارس من هذا العام.
 
تجدر الإشارة، أن مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لـ "أدنوك" في جزيرة داس، والتي أُنشأت في عام 1970 ، كانت قد زودت شركة "طوكيو للطاقة الكهربائية"، إحدى الشركات الأم لشركة "جيرا"، بصادراتٍ من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من 40 عاماً. وتأتي اتفاقيةُ التوريد الجديدةِ تجديداً وتعزيرا لهذه الشراكة الطويلة.
 
وستواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في الإمارات لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب العالمي المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.
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