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الذهب يلمع مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة

18
OCTOBER
2023
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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد أن أجج انفجار استهدف مستشفى في غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي، مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من بيانات اقتصادية أميركية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.
 
وقُتل نحو 500 فلسطيني في انفجار بمستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.
 
وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ بدء الأزمة على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.
 
وارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.
 
وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الخميس للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.
 
التغير في الأسعار
 
بحلول الساعة 0123 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1929.89 دولار للأونصة، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1942.70 دولار.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.93 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.77 دولار. فيما هبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1134.93 دولار.
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