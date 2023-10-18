الرئيس التونسي يقيل وزير الاقتصاد

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أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء وزير الاقتصاد والتخطيط وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط".

وأضاف البيان أنّ "رئيس الجمهورية قرّر تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية".

ولم يوضح البيان سبب هذا الإجراء.

ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.

وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3 بالمئة في أغسطس في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام0.6 بالمئة، بحسب الأرقام الرسمية.

وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80 بالمئة، من إجمالي ناتجها المحلّي تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد بقيمة ملياري دولار.