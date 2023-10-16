اقتصاد دبي ينمو 3.2% بالنصف الأول 2023

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سجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بحسب ما أعلن الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

وكتب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على صفحته على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "حقق اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم (حوالي 61 مليار دولار)".

وأضاف: "نشكر كل فرق دبي التي تعمل بكل جد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً للعالم".

كما أوضح الشيخ حمدان أن ذلك جاء مدفوعا بأداء الربع الثاني بنسبة 3.6 بالمئة.

وجاء قطاع النقل والتخزين بالمركز الأول من حيث مساهتمه في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 42.8 بالمئة، ثم يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي ساهم بنسبة 12.9 بالمئة، ثم الأنشطة المالية والتأمين بـ 9.9 بالمئة، وخدمات الإقامة والمطاعم بنسبة 9.5 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 9.2 بالمئة.