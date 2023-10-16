الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في شهر مع تصاعد مخاوف المستثمرين

A + A -

انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، بعد بلوغها أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع في غزة، والذي دفع المعدن النفيس للصعود بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1921.69 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1934.40 دولار للأونصة.

وسجل الذهب، الذي ينظر إليه كاستثمار آمن في أوقات الاضطرابات، أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر عند 1934.82 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة بعدما صعد 3.4 بالمئة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية له في سبعة أشهر.

وأدى التصعيد في غزة إلى زيادة التركيز على المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بالنسبة للأسواق المالية، إذ ينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان الصراع قد يجتذب بلدانا أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل أكبر وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.

وتدهورت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، إذ توقعت الأسر ارتفاع التضخم خلال العام المقبل، ولكن من المرجح أن تستمر قوة سوق العمل في دعم الإنفاق الاستهلاكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 22.62 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 879.19 دولار للأونصة.

واستقر البلاديوم عند 1147.55 دولار للأونصة.