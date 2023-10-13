living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اقتصاد بريطانيا ينمو 0.2% خلال أغسطس بدعم من قطاع الخدمات

13
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهر اقتصاد المملكة المتحدة، الخميس، نموا خلال أغسطس يتوافق مع التوقعات بدعم من تحسن أداء قطاع الخدمات.
 
ونما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس، مقارنة بانخفاض قدره 0.6 في المائة في يوليو، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
 
وقام مكتب الإحصاءات الوطنية بتنقيح قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو بالخفض من انكماش بنسبة 0.5 في المائة.
 
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما قليلاً في أغسطس، بقيادة النمو القوي في قطاع الخدمات والذي تم تعويضه جزئياً بانخفاضات في التصنيع والبناء".
 
وأضاف، "في قطاع الخدمات، عاد التعليم إلى مستوياته الطبيعية، في حين أمضى مبرمجو الكمبيوتر والمهندسون أشهرًا قوية. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية ككل، نما الاقتصاد بشكل متواضع، بقيادة تصنيع السيارات والمبيعات، والبناء".
 
وفيما يتعلق بالصورة الأوسع للاقتصاد البريطاني، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   