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يلين: تصعيد غزة يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي

12
OCTOBER
2023
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأربعاء، إن الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي.
 
وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي، إنها لا تزال تتوقع تباطؤا للاقتصاد الأميركي لا يصل إلى حد الركود، على الرغم من أن التصعيد في غزة أثار مخاطر إضافية.
 
وأضافت، "بالطبع الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية. أنا لا أقول إن تباطؤ النمو أمر مؤكد تماما. لكنني ما زلت أعتقد أنه المسار الأكثر ترجيحا".
 
وكان صندوق النقد الدولي، قد أكد الإثنين، أنه يتابع عن كثب الوضع في إسرائيل وغزة، وأن من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي.
 
وذكر متحدث باسم الصندوق "نشعر ببالغ الحزن لخسارة الأرواح. نتابع هذا الموقف المقلق عن كثب"، مضيفا أن من السابق لأوانه قول أي شيء عن التبعات الاقتصادية.
 
من جانبه، قال رئيس بنك التسويات الدولية، أوجستين كارستنز، إن "من السابق لأوانه استقراء" الكيفية التي سيؤثر بها الصراع، الذي اندلع السبت في إسرائيل، على الاقتصاد العالمي، الذي ما يزال يعاني من ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا.
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