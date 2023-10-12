living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إدارة الضرائب الأميركية تطالب مايكروسوفت بدفع 29 مليار دولار

12
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت مجموعة مايكروسوفت، الأربعاء، أنّ سلطات الضرائب الأميركية طالبتها بدفع 28.9 مليار دولار لسداد مستحقات غير مدفوعة بين عامي 2004 و2013 مع الفوائد والغرامات، مؤكّدة رفضها هذا الطلب وعزمها على الطعن به.
 
وقالت المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا في وثيقة أودعتها في سوق الأوراق المالية ونشرتها الأربعاء إنها ترفض هذا الطلب وتعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن به إذا اقتضى الأمر ذلك.
 
وأكّد دانيال غوف، نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون القضايا الضريبية الدولية أن "عملية الاستئناف لدى مصلحة الضرائب الأميركية ستستغرق سنوات عدة، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق مباشر مع مصلحة الضرائب الأميركية، فستتاح لمايكروسوفت الفرصة للطعن أمام القضاء في القضايا العالقة".
 
وأوضح أن النزاع بين مايكروسوفت وسلطات الضرائب الأميركية يتعلق بأرباح وزّعتها الشركة بين العامين 2004 و2013 في بلدان وولايات قضائية متعدّدة.
 
 
وأضاف أن مصلحة الضرائب الأميركية لم تأخذ في الاعتبار مبلغاً يصل إلى 10 مليارات دولار من الضرائب دفعتها مايكروسوفت بالفعل.
 
وتابع "نعتقد أننا دفعنا دائماً (...) الضرائب المستحقّة علينا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".
 
وحققت مايكروسوفت إيرادات بقيمة 212 مليار دولار في سنتها المالية الأخيرة (المنتهية في 30 يونيو 2023)، كانت حصتها منها أكثر من 72.4 مليار دولار من الأرباح الصافية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   