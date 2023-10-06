بعد التراجع الحاد.. ارتفاع أسعار النفط بنحو طفيف

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الجمعة، بنحو طفيف، ورغم الصعود إلا أن أسعار الذهب الأسود تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.39% إلى 82.93 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.27% إلى 84.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ورغم ارتفاع أسعار الذهب الأسود في جلسة اليوم، إلا أنها تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بأكثر من 9%.

وأمس تراجع الخام العالمي "برنت" دون مستوى 85 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2023، وعند التسوية بلغ الخام العالمي 84.07 دولار للبرميل.

في حين بلغ الخام الأمريكي 82.31 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.25% عن سعر الإغلاق الذي قبله، وهو أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس الماضي.