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ارتفاع الذهب من أدنى مستوياته في 7 أشهر

6
OCTOBER
2023
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ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر الجمعة، مستفيدا من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما سجلا مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، وذلك قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1823.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لمواصلة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي إذ هبط 1.3 بالمئة حتى الآن. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.60 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاما وكذلك الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وتترقب الأسواق نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بعد سلسلة من مؤشرات الوظائف الصادرة هذا الأسبوع. ويمكن أن توفر البيانات دلائل عما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.01 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 857.23 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1149.51 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات في الجلسة الماضية. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.

روسيا اليوم
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