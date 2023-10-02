رئيس الوزراء البريطاني: نحقق تقدما جيدا في خفض التضخم

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قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأحد، إن حكومته تحرز "تقدما جيدا" إزاء خفض التضخم، ذلك بينما كان يحدد أولوياته في بداية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بريطانيا إلى نحو 5 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو نصف مستواه في يناير.

ويعني تحقيق ذلك الهدف أن سوناك أوفى بواحد من خمسة تعهدات رئيسية حددها في بداية العام.

وقال سوناك لهيئة الإذاعة البريطانية: "التضخم يشعر الناس بأنهم أفقر، وكلما أسرعنا في خفضه كان ذلك أفضل، ولهذا السبب فهو الأولوية الصحيحة بالنسبة لنا ونحن نحرز تقدما جيدا".

وفي 20 سبتمبر الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 18 شهرا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى سبعة بالمئة من 6.8 بالمئة في يوليو، إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير.