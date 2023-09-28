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عطل معلوماتي يوقف نشاط مصانع فولكسفاغن في ألمانيا

28
SEPTEMBER
2023
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توقف الإنتاج في المصانع الألمانية التابعة لعلامة فولكسفاغن، بما في ذلك المقرّ الرئيسي للمجموعة في فولفسبورغ، بسبب عطل معلوماتي كبير أثّر على الشركة المصنعة للسيارات منذ منتصف نهار الأربعاء، وفق ما أفاد متحدّث.
 
قال كريستيان شيبولد المتحدّث باسم شركة فولكسفاغن لوكالة فرانس برس في المساء إنّ "مصانع العلامة التجارية فولكسفاغن متوقفة عن العمل في ألمانيا".
 
وأوضح أنّه إضافة إلى أكبر مصنع للمجموعة في فولفسبورغ، تأثّرت أيضاً مصانع إمدن وتسفيكاو وأوسنابروك ودريسدن بهذه المشكلة التي لم يتمّ تحديد سببها بعد.
 
وأضاف المتحدث أنّ علامات تجارية أخرى للشركة الأوروبية الرائدة تأثّرت بالعطل أيضًا، دون أن يحدّد إلى أيّ مدى.
 
وأكّدت فولكسفاغن أنّه رغم عدم معرفة سبب العطل المعلوماتي "فمن غير المرجح أن يكون السبب هجوماً خارجيا"، وأضاف المتحدّث "نعمل جاهدين على حلّ المشكلة".
 
بدأت الاضطرابات في منتصف النهار الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.
 
وتمتلك مجموعة فولكسفاغن عشر علامات تجارية، من بينها أودي وسيات وسكودا. تعتبر شركة فولكسفاغن، العلامة التجارية التي تحمل اسمها، الأكثر أهمية.
 
وبحسب صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية، فقد تعطّلت أيضًا مصانع علامة أودي، وكذلك مواقع للمجموعة خارج ألمانيا.
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