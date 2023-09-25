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منحة من ألمانيا بـ24 مليون دولار لدعم هذه الدولة العربية

25
SEPTEMBER
2023
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وقعت الأردن وألمانيا اتفاقية منحة بقيمة 22.4 مليون يورو (نحو 24 مليون دولار)؛ لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين للعام الدراسي الحالي.
 
ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينه طوقان، وعن الحكومة الألمانية مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن الدكتور مارك شفيتيه.
 
وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية في بيان أن هذه المنحة المقدمة من الحكومة الألمانية تأتي ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين، الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
 
ويواجه الأردن تحديا اقتصاديا صعبا مع معدل بطالة بلغ 22.6 بالمئة عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب إلى نحو 50 بالمئة.
 
وفي نهاية العام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن تقديم شريحة جديدة من المساعدات للأردن بقيمة 343 مليون دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الدعم الجاري.
 
وترفع هذه الشريحة مقدار الأموال الممنوحة للأردن منذ بداية البرنامج عام 2020 إلى 1.7 مليار دولار، (أي 1.27 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات).
 
وأشار الصندوق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل من المتوقع، إذ يُتوقع أن يبلغ النمو 2.7 بالمئة للسنة المالية 2022-23 مقابل 2.4 بالمئة متوقعة سابقا، مع احتواء التضخم نسبيا في ظل السياق الدولي ليصل إلى 4.4 بالمئة.
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