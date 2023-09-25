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أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بشح الإمدادات

25
SEPTEMBER
2023
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع معدلات الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.
 
قال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس "بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول".
 
تحرك الأسعار
 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 93.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.
 
وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.53 دولار للبرميل بارتفاع 50 سنتا أو 0.6 بالمئة.
 
وأنهى كلا العقدين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع لينخفضا الأسبوع الماضي، بعد أن أدى القرار الاخير للاحتياطي الفيدرالي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.
 
وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 بالمئة في الأسابيع الثلاثة السابقة بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.
 
وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
 
وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار ثمانية إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، حسبما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز مساء الجمعة.
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