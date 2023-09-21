اليابان تستقبل مليوني زائر للشهر الثالث على التوالي في أغسطس

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أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن اليابان استقبلت ما يزيد عن مليوني زائر للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، لتحقق تعافيا بأكثر من 80 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 للمرة الأولى.

وأظهرت بيانات منظمة السياحة الوطنية اليابانية، أن عدد الزائرين الأجانب القادمين من أجل الأعمال والترفيه، بلغ 2.16 مليون الشهر الماضي.

وبلغت نسبة الزائرين 85.6 بالمئة من مستويات عام 2019، وذلك قبل أن تؤدي الجائحة إلى فرض قيود على السفر في أنحاء العالم.

وكان الاقتصاد الياباني قد نما بأقل من التقديرات الأولية في الربع الثاني، وسط تراجع الأجور في يوليو، مما يلقي بظلال من الشك على توقعات البنك المركزي بأن الطلب المحلي القوي سيبقي البلاد على طريق التعافي.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة، تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص في الفترة من أبريل إلى يونيو، مما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي في علامة على أن الأسر لا تزال تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، مما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.

إلا ان السياحة كان لها دور مهم في دعم الناتج المحلّي الياباني بالربع الأول من العام 2023 والذي ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، في نمو يفوق التوقّعات.

وبعدما كانت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلّي الياباني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي صفراً، توقّع الخبراء أن ينمو الاقتصاد في الرّبع الأول بنسبة 0.1 بالمئة فقط، لكنّ النتيجة فاقت 3 أضعاف ذلك الرقم.